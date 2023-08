Remo: atacante ainda acredita na classificação na Série C e pede confiança da torcida

Na última partida fora de casa e com a missão de eliminar de vez o fantasma do rebaixamento, reacendendo o sonho com uma classificação improvável à segunda fase da Série C do Brasileiro, o Remo terá pela frente o CSA-AL. O atacante Renanzinho, de 22 anos, falou da responsabilidade que é vestir a camisa azulina, da pressão do torcedor por um resultado positivo e pediu a confiança da torcida até o fim.

“A torcida pode confiar 100%. Temos que entrar em campo e honrar a camisa do Remo, sair com o resultado positivo que é o que nos interessa. Conversamos todos os dias, fazendo um trabalho mental e estamos confiantes para os jogos. Essa partida contra o CSA é muito importante e estamos preparados”, disse.

O jogador esteve em campo nos últimos quatro jogos do Remo na Série C. Emprestado pelo Guarani-SP, Renanzinho afirmou que o pensamento dentro do elenco remista é pela classificação à segunda fase da Série C do Brasileiro.

“[Nosso objetivo é] Sonhar ainda pela classificação, caso isso não aconteça é manter o Remo na Série C. A estratégia é fazer o que o professor [técnico Ricardo Catalá] vem pedido, que pé trabalhar a bola, rodar o jogo e chegar com mais qualidade lá na frente. Tivemos uma semana boa, muito produtiva e trabalhamos muito em cima do nosso adversário. Esperamos fazer uma grande partida”, finalizou.