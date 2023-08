Com Uchôa e Diego Ivo vetados, Remo terá zaga reserva contra o CSA pela Série C

O Remo ganhou mais dois problemas para o jogo decisivo contra o CSA-AL, no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O volante Anderson Uchôa e o zagueiro Diego Ivo, estão fora da partida. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

O técnico Ricardo Catalá não poderá contar com o volante Uchôa, que estava suspenso, porém, o atleta não se recuperou de um problema no púbis e foi vetado pelo Departamento Médico do Leão Azul. Para o lugar de Anderson Uchôa, um dos principais jogadores do Remo no elenco, o comandante azulino possui as opções de Paulinho Curuá e o paraguaio Ricrad Franco.

Além de Uchôa, o Leão Azul não poderá contar com o zagueiro Diego Ivo. O jogador sofreu uma contusão no pé, passou por testes durante a sexta-feira (18) e não foi liberado pelo DM remista. Diego Ivo é titular absoluto na equipe de Ricardo Catalá e um dos principais líderes do elenco azulino.

O Remo terá diante do CSA uma zaga reserva. Para o lugar de Diego Ivo, o técnico Catalá poderá contar com Wendel Lomar. O jogador deve formar a dupla de zaga com Ícaro, que irá substituir Diego Guerra, que está suspenso, após expulsão contra o Manaus-AM, na última rodada, no empate em 1 a 1, fora de casa.