Ídolo do Fluminense e com passagem pela Seleção, ex-atacante Fred recebe camisa do Remo

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense e com passagens por Cruzeiro-MG, Atlético-MG, América-MG e Lyon, da França, além de Seleção Brasileira, recebeu uma camisa do Remo de presente do ex-dirigente do Remo, Marco Antônio Pina, o “Magnata”, que esteve visitando clubes do Rio de Janeiro (RJ) nesta semana.

Fred á o atual diretor de planejamento esportivo do Fluminense, clube que encerrou a careira. O ex-atleta realizou alguns cursos de especialização e aceitou o desafio de ajudar o Tricolor das Laranjeiras no planejamento de integrar todos os setores que envolvem o futebol, seja ele das categorias de base, feminino e também o profissional.

Outra função que Fred pretende exercer é a função de técnico de futebol. Fred já possui a licença B de treinadores, após concluir o curso realizado pela CBF Academy.