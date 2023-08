Já eliminado e sem dispensas programadas, Remo terá retornos e ausências contra o Altos no Baenão

O Remo vive um clima de “fim de festa” tremendo nesse mês de agosto. Mais uma vez o elenco azulino fracassou na “missão” acesso à Série B e terá que amargar férias antecipadas em 2023. Mas o Leão Azul ainda possui uma partida para cumprir nesta Série C, a equipe azulina encara o Altos-PI, em casa, em jogo marcado para o sábado (26), às 16h, no Baenão e entrará em campo com a equipe dita como titular. A informação foi confirmada por uma fonte de dentro do clube.

VEJA MAIS

Mesmo com protestos, e lamentações por ter sido eliminado da Série C com uma rodada de antecedência, o Remo não vai abrir mão de terminar a competição de forma honrosa. O clube não irá entrar em campo com o time alternativo e o técnico Ricardo Catalá deve colocar em campo o melhor que de melhor possui no elenco.

O clube pretende não dispensar ninguém até o término da competição, ao menos que algum jogador queira deixar o clube. Após o jogo com o Altos, a diretoria azulina junto com o departamento jurídico, inicia o período de rescisões.

VEJA MAIS

Para o jogo diante da equipe nordestina, o Remo poderá contar com o retorno dos zagueiros Diego Ivo, que ficou de fora por conta de uma lesão no pé e também de Diego Guerra, que cumpriu suspensão diante do CSA, na última rodada. O Remo terá as ausências dos volantes Anderson Uchôa, que segue no Departamento Médico e de Richard Franco, que levou o terceiro amarelo.