Contra o Altos, a vitória é questão moral, diz zagueiro do Remo: 'É bom terminar vencendo em casa'

Neste sábado, a partir das 16 horas, de forma melancólica o Clube do Remo faz a sua despedida da Série C de 2023. Sem chances de classificação, o time recebe o Altos, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, pela 19ª e última rodada da primeira fase. Para o elenco, a despedida tem o gosto amargo do fel.

A decepção com a campanha irregular só não abate ainda mais os atletas por conta da torcida, que ao longo da temporada compareceu em peso para ajudar o time. E graças a esse compromisso, a partida, na visão dos atletas, precisa ser encarada como um último desafio moral. Hoje o time é o 14º na tabela, com 22 pontos.

"É bom terminar o campeonato vencendo diante do nosso torcedor. É a nossa obrigação fazer o melhor e sair do campeonato com a vitória", avalia o zagueiro Wendel Lomar. Segundo ele, após o compromisso contra o Altos o elenco deve entrar em um período de expectativa sobre a definição do elenco.

"Agora vamos aguardar até sábado, pois temos esse compromisso contra o Altos e depois vamos ver o que vai acontecer, até porque esse ano é um ano de eleições no clube. E vamos ver o andar da carruagem. Mas lamentamos não conseguir o principal objetivo do clube, que era a classificação à segunda fase e o possível acesso".

Na análise do zagueiro, o ponto de mudança na temporada foi justamente na virada das competições, quando o time deixou o certame estadual e entrou nas competições nacionais, onde a disparidade técnica pesou na balança. "2023 começou muito bom para nós. Com expectativa grande, nossa e dos torcedores que acompanharam, mas acabou que chegamos às finais do estadual sem o título. Fomos para a semi da Copa Verde, fomos bem na Copa do Brasil e depois deixamos cair um pouco na Série C. Foi um ano difícil, porque começamos bem e terminamos como não imaginávamos que seria", entende.

Lomar está na sua segunda passagem pelo clube e diz que, apesar dos insucessos, gostaria de permanecer em 2024. "Quando cheguei ano passado eu fiquei bem encantado com a dimensão do clube e isso foi uma das coisas que me fez voltar esse ano. Infelizmente as coisas não aconteceram como eu imaginava que seria. Tinha planejado uma sequência maior de jogos, mas isso não quer dizer nada sobre eu gostar do Remo e querer estar aqui. Com certeza, por mim, eu teria vontade de continuar", garante.

Apesar disso, para prospectar um novo contrato, segundo ele, é preciso honrar a camisa e o trabalho, garantindo a vitória no apagar das luzes. "Agora é o último jogo em casa, diante do nosso torcedor. Seria bom terminar a temporada vencendo. Infelizmente como é o último jogo e vamos ficar um tempo sem atividade profissional, acho que seria bom a torcida nos apoiar e a gente entregar o nosso máximo para eles", encerra.