Remo anuncia dispensa de Claudinei e Ícaro após eliminação na Série C

A barca começou! Depois da eliminação na Série C do Brasileirão, o Remo começou a anunciar a dispensa de jogadores. Os atletas que não fazem mais parte do Leão são o volante Claudinei e o zagueiro Ícaro. As rescisões contratuais foram anunciadas nesta quarta-feira (23), por meio de uma nota oficial divulgada pelas redes sociais do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Claudinei e Ícaro foram peças importantes no Leão Azul nesta temporada. No início do ano, o zagueiro foi titular do Remo na disputa do campeonato paraense, mas perdeu espaço na equipe após uma lesão no joelho, adquirida na final do Parazão. Já o volante começou no banco, mas se tornou titular na sequência final da Série C, já sob o comando de Ricardo Catalá.

VEJA MAIS

Com a rescisão, Claudinei e Ícaro não estarão na lista de relacionados para encarar o Altos-PI, pela última rodada da primeira fase da Série C. O jogo ocorre neste sábado (26), às 16h, no estádio Baenão, em Belém.

Ícaro no Leão

Vindo do ABC-RN, vice-campeão da Série C do ano passado, o zagueiro Ícaro começou a temporada como um dos pilares do setor defensivo do Leão. Ao lado de Diego Guerra, ele compôs a dupla de zaga titular do Remo em quase todo o primeiro semestre. No entanto, uma lesão fez com que o jogador perdesse espaço no elenco.

No jogo de volta da final do Parazão, contra o Águia de Marabá, Ícaro sofreu uma lesão no joelho, que o deixou afastado semanas dos treinos. Quando voltou à equipe, o Remo tinha outro treinador, Ricardo Catalá, que preferiu apostar em uma nova dupla de zaga, formada por Diego Ivo e Diego Guerra. No tempo em que esteve defendendo a camisa azulina, Ícaro fez 24 jogos e marcou 4 gols.

Claudinei no Leão

Ao contrário de Ícaro, Claudinei não estava no Remo desde o início do ano. O volante chegou a Belém após o final do campeonato paulista, torneio que disputou vestindo a camisa do Inter de Limeira. Por conta disso, o volante precisou brigar por espaço entre os titulares.

A chance apareceu com a saída de Anderson Uchôa, lesionado. A partir disso, Claudinei virou titular da equipe e não voltou mais para o banco de reservas. No tempo em que esteve no Leão, o atleta disputou 15 partidas e marcou dois gols.