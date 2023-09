Vasco bate o Fluminense no Engenhão e ganha respiro na briga contra o Z-4 do Brasileirão

O Vasco conquistou uma vitória expressiva sobre o Fluminense, na tarde deste sábado (16), por 4 a 2 no Estádio Nilton Santos. Os gols do time Cruz-Maltino foram assinalados por Praxedes, Vegetti e Gabriel Pec, com este último balançando a rede em duas ocasiões. O Tricolor, por sua vez, marcou seus gols através de Marcelo e Lima.

Com esse resultado, o Vasco alcança um total de 20 pontos na tabela de classificação, embora ainda mantenha sua posição na 18ª colocação. Enquanto isso, o Fluminense desce para o 6º lugar, com 38 pontos acumulados.

Desde os primeiros minutos do jogo, o Vasco impôs um ritmo agressivo sobre o Fluminense, o que levou ao primeiro gol da partida, marcado por Praxedes, pressionando seu adversário no campo de defesa. No segundo tempo, a partida atingiu seu ápice, proporcionando um clássico eletrizante com um total de cinco gols, alternando empates e desempates no placar.

Na próxima quinta-feira (21), o Vasco retornará ao campo, enfrentando o Coritiba às 19h, em uma partida marcada pelo retorno da torcida cruz-maltina a São Januário. Enquanto isso, o Fluminense enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã.