Brasileirão Série A: campeonato terá seis dias consecutivos de jogos; confira os detalhes

Serão seis dias consecutivos de futebol na Série A do Campeonato Brasileiro, com partidas da 24ª rodada, começando nesta segunda-feira (18), com Bahia e Santos se enfrentando em Salvador com o mesmo objetivo: se afastar da zona de rebaixamento.

O time baiano está na 15ª colocação, com 25 pontos, e os santistas já estão na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 21 pontos. Ainda nesta segunda-feira, Corinthians e Grêmio disputam a partida adiada da 15ª rodada, em São Paulo.



Na quarta-feira (20), os finalistas da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, entram em campo. Os cariocas enfrentam o Goiás, fora de casa, e os paulistas recebem o Fortaleza, no Morumbi. Os times decidem a Copa do Brasil no domingo (24), na casa do São Paulo.

Na quinta-feira (21), Vasco e Coritiba, que estão no Z-4, se enfrentam em São Januário. Enquanto Grêmio e Palmeiras, integrantes do topo da tabela, fazem confronto direto em São Paulo.

O líder da tabela, Botafogo, joga somente na sexta-feira (22), quando encara o Corinthians, em São Paulo. Os outros confrontos da semana são: América-MG x Red Bull Bragantino, Fluminense x Cruzeiro, Athletico-PR x Internacional e Atlético-MG x Cuiabá.

Confira a agenda de jogos:

Segunda-feira (18)

20h: Bahia x Santos

21h: Corinthians x Grêmio

Terça-feira (19)

21h30: América-MG x Red Bull Bragantino

Quarta-feira (20)

19h: Goiás x Flamengo

21h30: Fluminense x Cruzeiro

21h30: São Paulo x Fortaleza

Quinta-feira (21)

19h: Vasco x Coritiba

19h30: Athletico-PR x Internacional

21h30: Grêmio x Palmeiras

Sexta-feira (22)

20h: Corinthians x Botafogo

Sábado (23)

21h: Atlético-MG x Cuiab