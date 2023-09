Ainda em negociações com o Flamengo, Tite é sondado pelo Orlando City e avalia futuro

O Flamengo demitiu o técnico Jorge Sampaoli e ainda não anunciou o substituto do argentino. Tite, o principal nome cotado para o cargo, ainda está conversando com o comando rubro-negro e avalia com carinho a proposta do clube, mas avalia junto a equipe a proposta e outras sondagens que recebeu, como a do Orlando City, dos Estados Unidos.

A equipe americana só deve mudar de comando em outubro, ao final da temporada, no entanto, já sondou o técnico brasileiro. Tite soube da sondagem, mas o mercado do futebol nos EUA, mas a opção deixa o treinador longe dos grandes mercados, algo que o gaúcho almeja. O técnico também estaria na mira do futebol saudita, e teria sido procurado por uma equipe não revelada, para uma consulta informal.

Tite ainda avalia principalmente a proposta do Flamengo, pois sabe que ao assumir o time deve sofrer grande pressão já que o time quer títulos para apagar os tantos “vices” que recebeu em 2023. A decisão deve ser conjunta com sua equipe de trabalho, que inclui Matheus Bachi, filho do treinador, que foi analista de desempenho e era auxiliar técnico desde o Corinthians, Cleber Xavier, auxiliar, e Fabio Mahseradjian, preparador físico.

É pouco provável que Tite assine antes da partida contra o Bahia, neste sábado (30), às 16h, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo deve permanecer sob comando do técnico Mário Jorge, que comanda o time sub-20 do clube, e assumiu interinamente após a saída de Sampaoli.