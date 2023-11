Sabrina Sato exibe corpão em fotos de biquíni e recebe elogios dos seguidores: 'perfeita'

Sabrina Sato agitou as redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni em seu Instagram. A apresentadora apareceu sorridente enquanto posava em uma bicicleta estilo retrô, usando um biquíni azul. Na legenda, Sato escreveu: "Vamos dar uma voltinha". Para completar o look, a apresentadora usou um bucket hat laranja. No fundo, é possível ver a praia.

As fotos de Sabrina Sato em biquíni chamaram a atenção por mostrar a boa forma da apresentadora, que sempre mostra sua rotina de exercícios nas redes sociais. A publicação recebeu mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários.

Com um corpo escultural, ela exibiu curvas perfeitas e um sorriso radiante. Os fãs ficaram impressionados com a beleza da apresentadora e não pouparam elogios. "Maravilhosa", "perfeita", "gata demais", "a mais linda" e "belíssima" foram alguns dos comentários.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)