Sabrina Sato fala sobre relacionamento com ex-namorados: ‘Sou amiga de todos’

Convidada do podcast "PodPah" da última quinta-feira (23), Sabrina Sato, de 42 anos, falou abertamente sobre relacionamentos antigos e admitiu ainda ter amizade com alguns ex-namorados. Durante o bate-papo com os apresentadores Igão e Mítico, a apresentadora comentou sobre o "Let Love", reality de casais do Globoplay apresentado por ela e o ex-namorado, João Vicente de Castro.

Mítico pergunta se é possível manter a amizade e Sabrina afirma que não só é possível, como ela tem uma boa relação com a maioria. Ela comenta, ainda, que estava com Duda Nagle, o ex-marido e pai da primeira filha, Zoe.

"Sou amiga de todos os meus ex, estava com o Duda antes de vir pra cá. Não de todos, porque muitos a gente não sabe onde está. Mas tenho um carinho grande pela maioria, porque a pessoa participou da minha vida e me ensinou muita coisa!", afirmou Sato.

Mesmo dividindo o trabalho no "Let Love" com o ex-namorado, Sabrina garante que não rolou uma recaída com nenhum ex-namorado: “Acho que se é mais novo rola, mas nunca rolou comigo. Muita gente fala na internet sobre o João, mas somos só amigos mesmo”.

Por fim, a influenciadora falou sobre o sonho em trabalhar na Globo e como lida com a fama: “Nossa essência não muda, não. Na verdade, o que é importante não mudou. É claro que hoje em dia a gente é melhor tratado, convidado para ir para shows sem pagar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)