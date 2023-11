Shakira deve lançar documentário sobre traição e divórcio de Piqué, diz jornalista

Shakira deve lançar um documentário sobre o fim do seu casamento com Gerard Piqué, suspeito de trair a cantora com a Clara Chía, sua atual namorada. A informação foi divulgada pela jornalista espanhola Laura Fa, que chegou, inclusive, revelar o nome do projeto: “A Traição e Eu”, e apresentará a música da cantora feita para expor o ex-marido.

De acordo com a jornalista, o foco do projeto será nas mudanças enfrentadas por Shakira após o fim do casamento. “Acho que será sobre o drama que ela passou e se chamará: ‘A traição e eu’. Será a música em forma de documentário”, apontou Laura.

Os rumores do documentário aumentaram quando a colombiana foi vista na companhia de um cinegrafista em seu carro durante uma audiência por fraude fiscal.