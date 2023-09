Shakira dedica música nova para funcionária demitida por Piqué e revela novidades sobre traição

Shakira continua dando o que falar através da sua música. A cantora lançou a canção “El Jefe” nesta quarta-feira, 20, e a letra enigmática pode conter referências e indiretas para Gerard Piqué. Shakira também foi direta ao citar Lili Melgar, que trabalhou como babá dos filhos, e dedicar a canção para ela. Nas redes sociais, os fãs resgataram uma história envolvendo Lili, Shakira, Piqué e a traição do jogador.

Na letra da música nova, é possível ver críticas da cantora sobre assuntos como exploração da força de trabalho pelo capitalismo, e as dificuldades dos trabalhadores. “Tenho um chefe de merda que não me paga bem. Eu chego a pé e ele em uma Mercedes-Benz. Ele me tem sob controle aquele filho da p*ta. Você está sonhando em sair do bairro. Você tem tudo pra ser milionário. Os boletos se acumulam, ser pobre é uma droga. Minha mãe sempre me dizia que estudar garantia tudo. Estudei e nada aconteceu, que vida tão dura. Trabalho mais do que um condenado, mas transo menos do que um padre“, diz um trecho.

Alguns fãs da cantora se aprofundaram na história sobre Melgar, dizendo que ela teria sido demitida após descobrir que o jogador estava traindo a cantora. Dariana Melgar, filha de Lili, endossou a teoria dos fãs ao garantir que “apesar de tudo, ela continua trabalhando com Shakira“.