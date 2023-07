Piqué confronta fãs de Shakira em boate: 'Vocês não são ninguém'

Vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo (30) mostram o ex-jogador espanhol Gerard Piqué em uma situação complicada durante a festa de encerramento da Kings League, realizada em uma boate em Madri, na Espanha, na noite de sábado (29).

Quando subiu ao palco para fazer um discurso, Piqué foi recebido pelo público com gritos do nome de sua ex-mulher, a cantora Shakira. Os espectadores presentes na boate não deram espaço para que o ex-jogador falasse, entoando o nome da artista em um coro insistente.

Em meio aos gritos, Piqué conseguiu se pronunciar ao microfone, reagindo com uma frase direta: "Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são ninguém". Apesar da resposta, o jogador continuou a ser vaiado pelo público presente.

Neste domingo, Piqué utilizou sua conta no Twitter para compartilhar um vídeo em que é aplaudido pelo público durante a mesma festa. Na legenda, ele escreveu: "Em Madri, sempre me amaram".

O relacionamento de Piqué e Shakira chegou ao fim em junho de 2022, após 11 anos de união. A cantora chegou a acusar o ex-jogador de traição, e o caso se tornou uma questão judicial. Após a separação, Piqué tornou público seu namoro com a estudante Clara Chía.

Por sua vez, Shakira tem sido vista ao lado do piloto Lewis Hamilton nos últimos meses, o que tem alimentado rumores de um possível relacionamento entre os dois. A festa de encerramento da Kings League se tornou um cenário marcante para Piqué, onde ele teve que enfrentar as lembranças de seu passado com a cantora e o carinho do público presente.