Shakira revela susto ao ter rato invadindo cenário de clipe; confira

Shakira utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (25), para compartilhar um susto que levou enquanto gravava o clipe “Copa Vacía”, vestida de sereia. Um rato, que estava em outra tomada da sequência do vídeo, invadiu a cena no momento em que a cantora estava sobre o lixo cenográfico e foi em direção ao rosto dela.

A colombiana não consegue conter o susto e berrou, levantando rapidamente. No post, ela brincou: "Coisas que acontecem até com as sereias", escreveu.

Assista ao vídeo:

O espanto de Shakira serviu também para mostrar ao público um truque do clipe que poucos imaginam. Parte da peruca rosa usada pela cantora não estava em sua cabeça, e sim, grudada no chão para dar impressão de madeixas volumosas.