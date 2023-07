Shakira janta com astro da NBA e rumores de novo romance aumentam; saiba quem é Jimmy Butler

Rumores de um romance entre o astro da NBA, Jimmy Butler, e a cantora colombiana Shakira voltaram a surgir nos portais de notícias norte-americanos. A artista teria se encontrado com o jogador em um restaurante em Londres, na Inglaterra, no último domingo (16).

VEJA MAIS

A fonte ouvida pelo portal “Page Six” ainda relatou que o clima entre a dupla teria sido de descontração, em uma noite regada a drinks e sushi. A cantora ainda teria sido escoltada pelos seguranças de Butler, saindo pela porta dos fundos do restaurante Novikov. O jogador teria esperado alguns minutos após a saída de Shakira para deixar o estabelecimento.

Os primeiros rumores sobre um possível relacionamento entre os dois começaram em junho deste ano, quando Shakira compareceu a um dos jogos do Miami Heat - time de Butler - nas finais da NBA. Após a partida, a cantora e o jogador passaram a se seguir nas redes sociais.

Possíveis romances com Tom Cruise e Lewis Hamilton

Além dos atuais rumores, muitas colunas de fofocas apontaram dois possíveis romances de Shakira, após o fim do relacionamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. Tom Cruise e Lewis Hamilton foram dois pretendentes. A colombiana foi flagrada com Tom Cruise em uma corrida da Fórmula 1 em Miami e também foi vista passeando de barco com o automobilista britânico.

Quem é Jimmy Butler?

Jimmy Butler foi um dos melhores jogadores da última temporada da NBA e tem sido um grande destaque nos últimos anos. Com 33 anos, o atleta defende a camisa do Miami Heat, finalista da última temporada da NBA. Após conquistar o vice-campeonato, Butler recebeu um aumento em seu salário e receberá mais de R$ 216 milhões na temporada 2023/24. O jogador é o 11ª atleta mais bem pago do torneio.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)