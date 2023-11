Jorge Ben Jor se separa da esposa após 50 anos de casamento

Aos 84 anos, Jorge Ben Jor se separou de Domingas Terezinha Inalmo de Menezes após 50 anos de casamento. Para ela, além da homenagem em "País Tropical", o cantor compôs as canções "Cadê Teresa?" e "Domingas", para a amanda.

VEJA MAIS

Com a mulher, Jorge Ben Jor teve dois filhos, Gabriel e Tomaso. O primeiro mora nos Estados Unidos. O fim do casamento, contam amigos, começou a se desenhar em 2018, quando a casa em que morava, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, precisou de uma reforma e acabou sofrendo um incidente com uma chuva torrencial que acometeu a cidade.

O cantor sempre foi discreto sobre sua vida pessoal e evita falar sobre a união em entrevistas. No dia do casamento, em 6 de agosto de 1971, por exemplo, ele ficou bem irritado quando viu fotógrafos e repórteres na Capela de São Pedro e São Paulo, no Morumbi, em São Paulo. Dois dias antes, ele deu uma espécie de coletiva para desmentir os rumores de que iria se casar.