Maraisa volta a usar aliança três dias após anunciar fim de noivado com Fernando Mocó

A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, voltou a aparecer de aliança após anunciar o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó. Ela foi flagrada com a joia no dedo durante um show no Villa Country, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (23).

O anúncio do fim do relacionamento foi feito pela própria cantora, no dia 20 de novembro. Na ocasião, ela disse que o motivo da separação foi o excesso de trabalho. "Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz", afirmou Maraisa, em conversa com Lucas Pasin, do Splash.

Após o anúncio, Maraisa deixou de seguir Fernando nas redes sociais e arquivou as fotos com ele. No entanto, ela voltou a segui-lo no Instagram.

O pedido de noivado aconteceu em setembro deste ano, mas os dois já mantinham um relacionamento desde junho. Após o pedido, a dupla de Maiara chegou a celebrar o momento nas redes sociais. "Um dia essa hora chega pra todos, venci. We're the champions", comemorou a cantora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)