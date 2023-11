Maraisa volta a seguir noivo Fernando Mocó nas redes após ‘unfollow’

A cantora Maraisa publicou neste domingo, 19, um vídeo aproveitado a folga de final de semana à beira da piscina, com um drink e trajando um maiô com a estampa de Bob Marley. Apesar de essa ser a imagem que ela gostaria de passar, os fãs viram além, e perceberam a sertaneja sem aliança e que a cantora deixou de seguir o noivo e empresário Fernando Mocó nas redes. Após ‘unfollow’ – deixar de seguir em português – a cantora o seguiu de novo, mas as fotos do casal sumiram do feed.

Fernando e Maraisa estão juntos desde junho deste ano e se conhecem desde a infância. O casal foi alvo de especulações no final de semana, após a cantora aparecer ser aliança e os seguidores perceberem que ela tinha deixado de seguir, e arquivou algumas fotos, antes de voltar a seguir o empresário. A informação foi compartilhada pelo jornalista Leo Dias.

Nesta segunda, 20, o empresário também poderia ter arquivado as fotos, já que elas sumiram de seu feed.

Confira o perfil de Maraisa e o vídeo publicado: