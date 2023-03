Maraisa mostra corpo escultural em vestido revelador

Maraisa - da dupla com a irmã gêmea Maiara - exibe boa forma aos 35 anos. A cantora escolheu um vestido mega sensual para usar no show que fez com a irmã no interior do Paraná, na noite do sábado, 4.O vestido curto e coladíssimo ao corpo, na cor dourada, traz a lateral cheia de aberturas que, além de revelar as belas curvas da artista, também expõem ousadamente a pele dela.

Maraísa não deixou por menor e mostrou o vestido lacrador em poses sensuais no Instagram arrancando elogios dos seguidores, como "gostosa", "perfeita" e "beleza surreal" foram alguns dos comentários.

Teve até pedido de casamento no perfil da sertaneja: "Eu caso contigo Maraísa. Caso até com separação total de bens pra provar que o interesse é só no corpo"

Veja também:

"Voltando para os palcos com tudo, com um showzaço em Paranavaí-PR! Estava com saudade dessa energia maravilhosa", legendou Maraísa na publicação.