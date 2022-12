Maiara e Maraisa falam sobre expectativa antes do show em Salinas

Maiara e Maraisa se apresentam nesta sexta-feira (30), no “Réveillon Sal Pé na Areia”, em Salinas, nordeste do Pará. A dupla é a atração mais aguardada da noite. Manu Bahtidão e Lucas & Iron também vão fazer um show especial. A festa será na casa de show Atalaia Beach Club, próximo a praia do Atalaia.

No sábado (31), as atrações são: Tarcísio do Acordeon, Victor & João Paulo, I Love Pagode e Thiago Costa. Já no domingo (1º), se apresentam por lá Hugo e Guilherme, I Love Pagode e Victor & João Paulo.

Antes do tão esperado show das irmãs mato-grossenses, a Redação Integrada de O Liberal teve uma conversa com exclusividade com as artistas.

Confira a entrevista exclusiva de Maiara e Maraisa

O Liberal: O ano de 2022 foi de grande sucesso para vocês, como avaliam o término desse ano e suas conquistas?

Maiara: Foi um ano de renovação e de muita resiliência, mas foi ao mesmo tempo um ano cheio de grandes realizações. Trabalhamos muito e no final colocamos tudo na gravação do nosso DVD.

OL: Vocês irão cantar em Salinas, voltando ao Pará e em um lugar paradisíaco. O que vocês podem adiantar desse show?

Maraisa: Queremos muito que seja uma noite especial para o público, então preparem-se que não iremos deixar ninguém parado. Estamos convidando todos para “Festar” com a gente!

OL: Vocês sempre fazem homenagem para a Marilia Mendonça e foi aqui no Pará que ela iniciou a carreira, além de possuir muitos fãs locais. Teremos uma homenagem para a goiana neste show?

Maiara: Só o fato de estarmos no palco cantando o repertório da Festa das Patroas, já é maior homenagem que podemos prestar para nossa amiga

OL: O que temos de novidades para 2023? Pode antecipar algo?

Maraisa: Muitas, mas a primeira delas é nossa gravação em Portugal no início do ano.

OL: Qual a mensagem que voces deixam para os fãs paraenses.

Maiara: Venham se divertir com a gente, porque contamos com a energia positiva de todos vocês para termos juntos uma noite incrível.