Maraisa casa com Danilo Gentili e avisa: "homem da minha vida"

Maraisa, que faz dupla com a irmã Maraisa, comentou recentemente o flerte com Danilo Gentili: "Aí você mexeu com meu coração”. “Danilo é maravilhoso, né gente? Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns cinco anos já que ele foge. Mas ali só vou se for para casar", revelou Maraisa ao PodCats.

Só que agora, a cantora apareceu vestida de noiva beijando o apresentador.

Na madrugada desta quinta-feira, 10, a dupla sertaneja foi convidada do The Noite, programa comandado por Danilo Gentili, no SBT. Maraisa e o apresentador aproveitando a repercussão do flerte e casaram no programa.

Vestida de noiva, o casamento ocorreu em um altar montado no palco. E teve até beijão! Nas redes sociais, ele compartilhou o momento.

“Não é mais segredo pra ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tendo o seu final feliz! E hoje, a partir 00h30 vocês vão poder conferir tudo no The Noite com Danilo Gentili, no SBT. É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida”, escreveu.