Sabrina Sato posa com biquíni ousado em Ibiza e seguidores criticam: 'acho vulgar'

A apresentadora Sabrina Sato causou alvoroço entre os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos de sua recente viagem a Ibiza, na Espanha. No entanto, o que parece ter chamado mais atenção na sequência de cliques foi a escolha do modelito: um biquíni em formato de estrela do mar. A criação, embora arrojada, dividiu opiniões e fez com que Sabrina fosse alvo de críticas pela ousadia.

Em Ibiza para participar do casamento de Ronaldo e Celina Locks, a apresentadora aproveitou para curtindo uns dias de relax desfrutando das praias do lugar. Enquanto a musa exibia o corpo definido, alguns seguidores aproveitaram para fazer observações sobre o look.

"Posa sem nada logo. Quem acha isso estiloso, ou chique, eu acho muito vulgar", opinou uma internauta. Outra fã acrescentou: "Sabrina é linda! Mas às vezes acaba sendo vulgar e acho que ela não precisa disso". Uma terceira pessoa lamentou: "Vejo que se a mulher não aparecer pelada ela não faz sucesso, que triste", escreveu.