Com programa sobre relacionamento, Sabrina Sato revela: 'coisas para experimentar'

Sabrina Sato e Marcelo Adnet se preparam para a estreia de "Sobre Nós Dois", novo programa de relacionamento no GNT e Globoplay. Os dois apresentadores vão entrevistar casais, amigos inseparáveis, parceiros de trabalho e outros tipos de duplas, de famosos e anônimos que contam sobre as suas relações em cada episódio.

Em coletiva de imprensa, Sabrina admitiu que há momentos em que o clima esquenta: "Me senti até careta e com falta de experiências. Agora tenho muitas coisas para experimentar. Eram tantas histórias que dava vontade [de transar]. Eu ficava morrendo de vontade, só não tinha com quem fazer. Dava vontade de estar em um relacionamento, vivendo aventuras".

"A gente revelou nossa frequência sexual e fomos humilhados", completou Adnet.

Com perfis diferentes, os apresentadores dizem que a combinação deu super certo. "Nossa troca foi muito legal, tanto no programa quanto nos bastidores", avaliou Adnet. "A Sabrina Sato tem uma força dentro dela, um vulcão de onde sai algo tão doce. Uma pessoa que não tem tempo ruim."

"A gente brilha em lugares diferentes, e isso faz a gente uma dupla poderosa", acrescentou Sabrina.

O programa estreia no dia 17 de agosto, e entre os famosos convidados estão Manu Gavassi e Rafa Kalimann, Milton Cunha e Eduardo Costa, Camila Queiroz e Klebber Toledo, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Fábio Porchat e João Vicente de Castro, Gabriela Prioli e Thiago Mansur, Flávia Alessandra e Otaviano Costa.