Sabrina Sato posa de micro calcinha e deixa bumbum de fora: ‘Bom dia ou Bundinha’

Um pouco antes do anúncio de término com o Duda Nagle, Sabrina Sato publicou alguns cliques ousados nas redes sociais. Um dos registros foi para um trabalho de publicidade de peças íntimas em que a apresentadora posou de micro calcinha com o bumbum de fora. A postagem fez sucesso no Instagram e arrancou elogios dos internautas.

Na legenda, Sabrinha instigou: “Bom dia ou Bundinha?". O clique gerou quase 40 mil curtidas e 1000 comentários. Na imagem, a artista posa de lado com a vestimenta na cor preta.

“Essa Sabrina é bonita!!!”, disse uma seguidora. “Eita nossa irresistível”, comentou outro internauta. “O seu corpo é o melhor lugar que um biquíni poderia ocupar”, reforçou um fã. Veja!

