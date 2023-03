Leda Nagle posta foto de Duda Nagle bebê e diz que acordou sensível; fãs apontam separação

A apresentadora Sabrina Sato, 42 anos, e o ator Duda Nagle, 39 anos, anunciara ontem, 21, por meio de suas redes sociais oficiais o fim da união que começou em 2016. A mãe do ex-marido de Sabrina Sato, Leda Nagle postou uma imagem do filho bebê e relatou que acordou sensível. Alguns seguidores especulsaram que seria pelo término do relacionamento.

Sabrina e Duda estavam juntos há 7 anos, eram noivos e têm uma filha, a Zoe de quatro anos. Sabrina postou um conteúdo diferente de Duda ao anunciar o fim do relacionamento: "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos", iniciou Sato.

Já Duda escreveu que no texto da imagemque: "é com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", dizia.

Já na legenda da postagem Duda disse que imaginava que a mensagem teria uma divulgação intensa por isso pedia para que todos rezassem juntos um Pai nosso.