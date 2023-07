Sabrina Sato faz topless em banheiro de hotel na Europa

A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, compartilhou com os seus seguidores do Instagram, na sexta-feira (21), um clique em aparece bem à vontade, usando fio-dental e fazendo topless. A foto ousada foi feita em um banheiro do hotel onde está hospedada em Roma, na Itália.

Sato “fugiu” da frente fria de São Paulo, onde mora, para o calor de 41 ºC em Roma, curtindo o verão europeu.

"Vocês não fazem ideia do calor, não", disse a apresentadora, colocando uma figurinha de ovo frito no asfalto para brincar com a situação, em publicações anteriores.