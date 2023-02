Michel Teló e Thaís Fersoza protagonizam momento fofo no Carnaval: ‘Mulher da minha vida’

Em meio a um bloco de carnaval, Michel Teló e a esposa dele, Thaís Fersoza, protagonizaram uma cena fofa que derreteu o coração dos foliões que estavam no Carnaval de São Paulo, no último domingo (19). O sertanejo disse ter lembrado o aniversário de quando o casal se conheceu.

Durante o discurso, Teló contou que há 11 anos estava indo para um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, mas não imaginava que naquela "noite a vida dele fosse mudar”. Aquela foi uma das primeiras vezes que eles se encontraram.

“Eu encontrei a mulher da minha vida, minha parceira, minha companheira, mãe dos meus filhos e que realiza junto comigo o meu sonho de família”, declarou-se para Fersoza.

Assista ao vídeo:

A multidão começou a gritar com a declaração amorosa do cantor sertanejo. Encorajada pelos presentes, Thaís disse: “É possível, no meio da multidão, achar o amor da sua vida, galera”.

“Tenhamos esperança, dá certo”, brincou o cantor no final, beijando a esposa.