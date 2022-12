The Voice Brasil: veja quem são os finalistas, data, horário e como votar no reality musical

Depois de várias seletivas, audiências às cegas, duelos musicais e de batalhas de jurados, foram definidos os finalistas do The Voice Brasil de 2022. Para esta 11º temporada, quatro pessoas vão representar os respectivos técnicos: Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Entre músicas nacionais e internacionais, o público vai definir quem vai ser a voz do ano do programa. Veja quem são os finalistas, data, horário e como votar na final do reality musical.

Quem são os finalistas do The Voice Brasil?

Para representar o time da Gaby Amarantos, Mila Santana, baiana de 31 anos, é a finalista. Assim como Bell Lins, do time da Iza, Juceir Jr. do Lulu Santos e Keilla Júnia com Michel Teló.

Qual a data e horário da final do The Voice Brasil 2022?

O reality musical The Voice Brasil 2022 será exibido nesta quinta-feira (29/12), a partir das 22h30, na TV Globo, após a novela “Travessia”.

Como será a dinâmica do final do The Voice Brasil 2022?

Segundo o site Gshow, pelo cronograma do reality, cada finalistas fará duas apresentações. Os técnicos também cantarão sozinhos, cada um uma música. A votação ficará aberta do início ao fim.

Como votar no final do The Voice Brasil 2022?

Para votar no The Voice Brasil 2022 é preciso: