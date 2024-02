Manu Bahtidão tem colar de diamantes furtado do seu pescoço minutos antes de show, diz colunista

A cantora Manu Bahtidão teve seu colar de diamantes furtado do pescoço após o cordão policial ser invadido, fazendo a artista de vítima, no último domingo (11), horas antes do seu show em Santa Inês, no Maranhão. As informações foram compartilhadas pelo colunista Leo Dias.

Segundo o jornalista, Manu chegou a compartilhar o ocorrido em cima de um trio elétrico antes de deixar o local. O suspeito teria invadido o local de proteção da cantora e puxado a joia. Bahtidão ofereceu uma recompensa de R$ 10 mil para quem lhe devolver o colar, afirmando que a peça possui um grande valor sentimental.

“ [...] Por favor, vocês podem levar no hotel ou então entregar para Junor Bruts. Antes de você entregar o colar, vou fazer o pagamento de R$ 10 mil para quem entregar meu colar”, disse Manu realizando um apelo aos fãs.

A artista afirmou que estava se sentindo triste pelo ocorrido: “Estou indo embora desapontada, com essa galera que fez isso comigo, invadiram o cordão da polícia e roubaram meu colar”.