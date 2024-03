Seguidora processa Virginia Fonseca e Gabi Brandt por divulgação de produto

As influenciadoras Virginia Fonseca e Gabi Brandt foram citadas em uma ação judicial após divulgarem um produto em suas redes sociais, que resultou em uma saga de problemas para uma seguidora. O caso em questão trata-se de uma "ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com antecipação de tutela". A consumidora teria encomendado óculos da MBC Comércio de Acessórios (BY IK), empresa conhecida por não entregar seus produtos. As informações são do portal Metrópoles.

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, especialmente, tem enfrentado diversos problemas relacionados aos óculos que divulgou para seus seguidores. A influenciadora realizou uma colaboração com a marca, assim como Gabi Brandt.

VEJA MAIS

A consumidora afirma ter adquirido os óculos como presente para o Dia das Mães. Apesar do prazo de entrega estipulado em sete dias, o mesmo nunca foi cumprido. As tentativas de contato com a BY IK para solicitar o cancelamento da compra foram em vão. Segundo informações, o processo visa obrigar a empresa a entregar os seis óculos, com danos materiais estimados em R$ 168,52, caso a entrega não ocorra, e danos morais de R$ 50 mil, sendo R$ 10 mil de cada réu.

A defesa de Virginia afirma que, segundo a lei, uma influenciadora digital não se enquadra no conceito de "fornecedora". Ela também destacou ter feito um pronunciamento em suas redes sociais, alertando seus mais de 40 milhões de seguidores sobre o desligamento com a MBC, buscando evitar prejuízos aos seus fãs. No entanto, a autora do processo afirmou que compra foi realizada baseada na influência de Gabi e Virginia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)