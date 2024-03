Paraense se junta ao ballet artístico de Zé Felipe em novo projeto musical

A atriz e dançarina paraense Camila Brito entrou para o ballet do cantor sertanejo Zé Felipe. A notícia foi compartilhada por ela nas redes sociais na noite desta sexta-feira (15). Nos Stories, Camila compartilhou com os seguidores a conquista. "Parece que durante o ensaio foi caindo a ficha do que eu estava vivenciando, da pessoa que está sendo a nossa coreógrafa, a Ju [Juliana Paiva], uma das maiores. Eu me emociono sempre", afirmou a jovem.

Em seu perfil no Instagram, Camila publicou várias fotos dos bastidores e preparativos da Malvada Sunset, como tem sido intitulado o novo projeto do filho de Leonardo. A bailaria informou que a equipe realizou o penúltimo ensaio esta noite, e no sábado (16), iniciará as apresentações. Confira:

"Estava guardando, mas agora posso falar: entrei para o ballet do Zé Felipe. Juliana Paiva, te via pelo celular e hoje estou trabalhando com você. Égua, que loucura! Fico muito feliz o quão profissional e humana você é, minha admiração só cresce a cada troca. Início e continuidade de coisa é está aqui com as minhas 'Zefelipas'. Vem muito e muito mais, axé", escreveu Camila na legenda.



Nos comentários, várias foram os comentários de felicitações pela conquista da paraense. "Arrasa demais. Parabéns", escreveu uma seguidora. "Já deu tudo certo, amiga. Te amo", disse outra.