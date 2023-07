Paraense tem cabelos pintados por cabeleireiro famoso no Tik Tok e conta curiosidades sobre estética

Os vídeos de dancinhas com transições bem editadas, que mostram, como em um passe de mágica, o resultado final das transformações capilares, são a marca do cabeleireiro Léo Silva. Com mais de 3,5 milhões de seguidores no Tik Tok, o profissional acumula inúmeros conteúdos ao lado das clientes que costumam sempre viralizar nas redes sociais. Dentre eles, está um produzido ao lado da atriz e dançarina paraense Camila Brito, de 24 anos.

Morando há quatro meses em São Paulo, Camila contou ao Grupo Liberal que conheceu o trabalho de Léo por meio da internet quando ainda morava em Belém. Ao se mudar para a capital paulista encontrou a oportunidade perfeita para realizar a mudança nas madeixas, deixando os tons escuros para assumir a personalidade de uma morena iluminada.

“Eu sempre quis trabalhar com o Léo, conhecer o serviço, o trabalho, como ele fazia as trends, como era feito o cabelo, como era a ideia. Sempre acompanhava os vídeos e ficava pensando: ‘Um dia vou ter essa oportunidade de fazer o meu cabelo com ele’. Paraense não desiste nunca”, relembrou.

Para conseguir a tão sonhada mudança, ela entrou em contato com a assessoria de Léo pelas redes sociais. “Ele participou de todo o processo, conversou comigo, fez testes de mechas, a lavagem, ficou vendo se ia abrir a cor ou não”, acrescentou a dançarina sobre os processos que antecedem a gravação, afirmando que não se diferencia dos procedimentos dos salões “comuns”.

Camila afirmou que ficou bastante satisfeita com o resultado. Antes de iniciar de fato a transformação, ela gravou o primeiro pedaço do vídeo ao lado de Léo, que é quando a dupla realiza os passos da música e o profissional coloca a cliente como a protagonista.

Segundo a atriz, ela e Léo repetiram várias vezes a coreografia e testar de diferentes formas de como a dança poderia se encaixar no vídeo. Camila revelou que a música é escolhida pelo profissional, mas os passos são criados praticamente no momento da gravação de acordo com o envolvimento da dupla.

“Ele participa ativamente de todo o processo, não é só chegar lá e dançar, ele faz tudo mesmo”, complementou a paraense.

No vídeo publicado pelo perfil de Léo Silva, ele aparece ao lado de Camila ao som de uma música sertaneja. Já a dançarina decidiu homenagear a terra e gravou um segundo conteúdo com o single “Voando Pro Pará”, da cantora Joelma, em homenagem ao Estado, publicado em sua conta no Instagram.

A ideia de gravar o conteúdo ao som de um single regional veio de Camila. “Eu sempre tive esse desejo de fazer algo da minha terra e apresentei para ele, e ele super embarcou. Eu criei a dancinha e a gente fez. Foi muito divertido”, relembrou.

Curiosidades

Camila revelou que os valores pagos pela transformação capilar feitos por Léo Silva são muito relativos. Ela não chegou a dizer o quanto pagou, mas disse que existe uma tabela de preços quantificando o valor do que cada cliente deseja fazer e quanto precisará pagar.

Outro fato curioso contado pela paraense é que há uma certo “acordo” para que não vaze a mudança da cliente antes de Léo divulgar em suas redes sociais.

“É segredo e gente chega concordou que eu não ia publicar antes dele. Depois que ele fizesse, eu poderia compartilhar. Fiquei em uma ansiedade com esse mistério, mas o resultado valeu a pena”, declarou Camila, acrescentando ter ficado feliz com a repercussão que o conteúdo teve.