Paraense viraliza após receber homenagem de Beyoncé durante show

Uma paraense viralizou nas redes sociais após receber um "parabéns" de ninguém menos que Beyoncé, durante um show da estrela pop na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Maria Hage, que nasceu em Monte Alegre, na região noroeste do Pará, viajou sozinha de Freiburg, onde vive, até a cidade de Hamburgo, e foi incentivada por pessoas que conheceu na fila a escrever uma mensagem para a artista, dizendo que era o dia de seu aniversário.

“Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Comprei a passagem para Hamburgo um dia antes, fui sozinha. Na fila conheci pessoas extraordinárias, que me incentivaram. Foi aí que tudo mudou, diante de 75 mil pessoas, ela leu meu cartaz e me desejou os parabéns e eu, que tinha ido sozinha, recebi o carinho de todo o público”, conta em seu perfil no Instagram. O registro foi compartilhado pela paraense nas redes sociais.

Veja o momento:

