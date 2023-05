Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay Z, estreia nos palcos ao lado da mãe em show em Paris

A turnê de Beyoncé "Renaissance World Tour" continua dando o que falar. Desta vez a surpresa foi a participação especial da filha da cantora Blue Ivy, que estreou nos palcos ao lado da mãe. Blue Ivy é a primogênita da diva com o rapper Jay-Z. No show de Paris, Blue dançou com Beyoncé alguns números no balé. A primeira música que a mocinha dançou foi "Mapauá".

O público gostou muito da apresentação de Princess Blue, já que foi uma das surpresas preparadas pela Queen Bey para apresentação. Aos 10 anos, a garota mostrou que também tem o talento da família na arte.

Logo no início, Beyoncé notou a grande presença dos fãs brasileiros na plateia. "Estou vendo Brasil, Austrália...", disse ela,deixando os fãs, que lotaram o Stade de France.

🚨VEJA: Beyoncé e Blue Ivy no palco da 'Renaissance World Tour'.



O rapper Jay-Z assistiu a tudo ao lado da rapper Megan Thee Stallion, que esteve no Rock in Rio. O pai e marido não escondeu o orgulho de Beyoncé e Blue Ivy.