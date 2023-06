Professora paraense dança em festa junina com aluna com deficiência e viraliza

Uma professora identificada como Nila Arnaud da educação infantil na Escola Municipal Elza Borges, em Tucuruí, no sudeste paraense, viralizou ao realizar um gesto de inclusão e solidariedade: ela adaptou a própria roupa para incluir uma aluna com deficiência física, durante uma apresentação junina do colégio no último sábado (17). Para conduzir a estudante, identificada como Maria Vitória, a professora a envolveu em sua vestimenta, fazendo com que ela ficasse presa junto ao seu corpo.

No vídeo, a alegria da pedagoga e da criança tomam conta enquanto dançam ao som regional do carimbó. Entre sorrisos e aplausos contagiantes, a apresentação foi bem recebida pelo público que assistia e registrava cada momento da apresentação. "Os colegas ficaram surpresos e gostaram muito de ver a Maria Vitória feliz e se divertindo. No dia a dia, todos brincam com a Maria normalmente", contou a professora.

Nila conta que o momento foi muito gratificante e lembra que Maria Vitória sempre gostou muito de dançar. A partir disso, veio a iniciativa de adaptar a roupa para incluir a garota na dança. Tudo isso "para que ela sentisse o prazer de estar junto com as outras crianças sem usar a sua cadeira de rodas".

"Nossa escola promove esse evento da festa cultural todos os anos, as crianças são todas convidadas a participar desse momento com a autorização dos responsáveis, a Maria Vitória estuda no Elza Borges desde o ano passado e sempre gostou de participar e esse ano tive a ideia de promover algo diferente na participação dela", disse.

"Foi quando surgiu a ideia do sling, um tecido que as mães usam para adaptar os bebês nos seus corpos. A Maria ficou muito feliz, dançou, emocionou e tenho certeza que ela vai guardar isso para o resto da vida dela. Não há educação sem amor. Viva a inclusão. O sentimento que fica é de gratidão a Deus por ter dado tudo certo e a maior recompensa foi ver o sorriso e a felicidade da Maria Vitória", comentou a professora.