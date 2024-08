VÍDEO: Cachorrinho que reconhece cantores sertanejos pela voz viraliza e diverte internautas

Um talentoso cachorrinho tem encantado a web com sua habilidade incomum: ele reconhece cantores sertanejos apenas pela voz. Juca, da raça conhecida como "salsicha", se tornou uma sensação nas redes sociais ao demonstrar essa habilidade em vídeos que viralizaram nas redes sociais.

Nos vídeos, a tutora de Juca coloca para tocar músicas de grandes nomes do sertanejo, como Gusttavo Lima, Leonardo, Jorge e Mateus, e Bruno e Marrone. O cãozinho escuta atentamente e, logo em seguida, corre para pegar a foto correta do cantor que está ouvindo. Segundo a tutora, o cantor preferido de Juca é Leonardo.

Os vídeos de Juca têm conquistado corações nas redes sociais. "Eu enlouqueço com tanta beleza, fofurice e inteligência 🐶❤️", comentou uma seguidora. "Esse cachorrinho foi traído por alguma cachorra, só escuta sofrência 😂😍", brincou outro.

A bio do perfil oficial de Juca no Instagram revela que ele é muito inteligente e sabe o nome de mais de 300 objetos. Quando questionada sobre como o doguinho desenvolveu essa habilidade, a tutora respondeu com humor: "Juca faz de tudo por um pedacinho de maçã 🍎 Ele não faz nada de graça! 😅".

O próprio cantor Leonardo se encantou com o talento de Juca e postou um vídeo em seu feed. No vídeo, a tutora brinca: "Eu quero que você pegue a foto do homem mais cachaceiro desse Brasil", e o cachorro prontamente traz uma foto de Leonardo.

Em outro momento do vídeo, Juca aparece chorando ao ouvir a música "Deixaria Tudo", de Leonardo. Na legenda, o cantor entrou na brincadeira: "Fica triste não, Juca 🐕‍🦺, ela vai voltar. Se quiser passar uns dias lá em Goiânia 😂".

