VÍDEO: Mulher casa com sogro e vira madrasta do ex-namorado; história viraliza no TikTok

Um vídeo que viralizou nas redes sociais confundiu e surpreendeu os internautas nos últimos dias. O influenciador e humorista Wesli Dantas, conhecido por suas entrevistas inusitadas em festas e ruas no município de Natal, no Rio Grande do Norte, se deparou com uma história polêmica que deixou todo mundo de queixo caído: uma mulher contou que se casou com o sogro e é madrasta do ex-namorado.

No vídeo, o casal revela a história inusitada. "Eu era casada com o filho dele, tive um filho com o filho dele e, hoje, tô casada com ele", disse a mulher, apontando para o atual marido, que é seu ex-sogro. Surpreso, o humorista pergunta: "Você se atraiu pelo pai, que era seu sogro?". A mulher responde com bom humor: "Eu vivia com o filho dele, ficava vendo ele em casa, olhava assim: 'eu quero!'".

Na verdade, a história, que gerou polêmica nas redes sociais, não passa de uma "trolagem" combinada. O suposto ex-sogro é o humorista e ator Susu Pitbull, e a mulher que participa do vídeo é a influenciadora Fernanda Vasconcelos. Nos comentários da publicação, eles alimentaram ainda mais a curiosidade dos seguidores, deixando no ar a dúvida sobre a veracidade da história.

No entanto, o perfil de humor de ambos entregou a intenção do vídeo. "O importante é que o amor sempre vence, e hoje somos muito felizes!", brincou Pitbull em um dos comentários.

Embora o tom do vídeo seja humorístico, muitos internautas caíram na história. "Ou seja, ele é ex-sogro da atual, avô e padrasto do neto, o filho é enteado da ex... A árvore genealógica que lute pra explicar depois... 😮", comentou uma seguidora. "Vou viver e não vou conhecer tudo nessa vida 😨😳", disse outra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)