Caso de genro que traiu mulher com sogro vai virar filme pornô; entenda

A traição envolvendo sogro e genro, vai virar tema de filme pornô no canal “Irmãos Dotados”. O caso viralizou na última semana, após imagens de uma briga em Araraquara (SP) entre Júnior Virgilio, de 23 anos, e Edielson Oliveira serem postadas na internet.

VEJA MAIS

O caso entre os dois veio a público depois que a mulher de Virgílio, mexendo no celular do pai, descobriu que ele tinha um relacionamento com seu companheiro. Furiosa, a filha resolveu compartilhar, no último dia 15 de novembro, em sua rede social, as trocas de mensagens entre os dois. Além das conversas, ela ainda publicou gravações achadas na galeria do aparelho em que eles apareciam juntos no motel.

Após a exposição, uma confusão se criou na rua onde a família vive, resultando em intervenção policial. O caso está sendo investigado pela polícia civil da cidade.