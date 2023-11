Após escândalo de traição com o sogro, genro quebra o silêncio

Juninho Virgílio, protagonista de um escândalo ao ser exposto por trair a esposa com o próprio sogro, Edielson Oliveira, finalmente se pronunciou sobre o caso em uma entrevista para um canal televisivo. O envolvimento amoroso veio à tona após vídeos e prints circulares nas redes sociais, e agora, o gênero tenta esclarecer a situação.

De acordo com Juninho, a relação com Edielson era tóxica e repleta de ameaças. Ele alega ter vivido sob pressão constante, com ameaças de morte e denúncias de que o filho seria tirado dele. Em defesa, Virgílio afirma que usou estratégias para se livrar do relacionamento, descrevendo-o como uma "armadilha".

"Minha cabeça ficou atordoada por constantes ameaças. Se ele não me ameaçava de morte, sabia que ia mandar alguém me matar. Se não conseguisse me matar, ia tirar meu filho de mim. Isso afetava vinhando bastante minha cabeça", declarou Juninho Virgílio.

VEJA MAIS

Sem entrar em detalhes específicos, o genro justificou suas ações afirmando que examinou provas contra o sogro. "Eu entrei no jogo dele para conseguir provas contra ele. Graças a Deus entrei com advogado já, a verdade será esclarecida para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida."

O escândalo surgiu quando a namorada traída, Camila Oliveira, expôs a traição nas redes sociais, compartilhando vídeos e imagens que revelaram detalhes do relacionamento. O caso foi rapidamente fornecido pela internet, gerando grande repercussão. As palavras “Araraquara” e “genro” chegaram a se tornar trending topics no Twitter, enquanto prints de conversas e imagens íntimas circularam amplamente.

mulher descobre traição do marido com o próprio pai Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais) Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais)