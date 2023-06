Homem tenta defender a filha das agressões do genro e é morto a pauladas

Um homem agrediu sua companheira e, em seguida, matou o sogro a pauladas. O episódio iniciou quando a mulher tentou se separar e pediu para o agressor deixar a residência do casal, porém, ele se recusou e desencadeou uma série de crimes, agredindo tanto a mulher quanto o pai dela, que tentou defendê-la. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, no último domingo (25).

O sogro, de 55 anos, presenciou a filha sendo agredida pelo companheiro e prontamente interveio. No entanto, o agressor utilizou um pedaço de madeira para desferir golpes na cabeça do senhor. A sogra, que não testemunhou a cena, chegou à residência e viu o autor do crime na esquina da rua. O agressor disse: "Acabei de acertar o 'Zé', vá socorrê-lo".

Os serviços de emergência foram acionados e o homem foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG). Segundo informações da família, ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e, devido à falta de vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, foi necessário retornar ao HRG.

No entanto, nesta quarta-feira (28), às 6h, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O agressor foi preso ainda no domingo. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil em Águas Lindas de Goiás, onde serão realizadas as investigações.