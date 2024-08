VÍDEO: Noiva não convida parentes para casamento e áudios de revolta viralizam: 'decepção'

Um vídeo do TikTok viralizou nesta segunda-feira (12) ao mostrar a reação dos familiares de uma noiva que foram excluídos da festa de casamento. A cerimônia "intimista" de Lara Cristina, de 29 anos, ocorreu no último sábado (10) e contou com menos de 50 pessoas. No dia seguinte à festança, Lara recebeu áudios no WhatsApp onde seus parentes aparecem revoltados pela falta de convite.

"Uai família, 'cês' 'tá' sabendo que a Lara Cristina casou? [Não] convidou ninguém da família. Nem comentaram.", disse uma parente. "Acabei de ver lá no Instagram o casamento dela. Casamento dos mais bonitos, monte de gente, chamou ninguém da família", desabafou outra familiar.

“Foi decepção, casar e não convidar ninguém da família”, disse um dos familiares". Uma quarta parente ainda comentou: "Maior festança, nem comentou para ninguém, Ave Maria.”. Na plataforma de vídeos, o viral já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações.

De acordo com a noiva, a seleção dos convidados para a festa de casamento se basou na proximidade com o casal. “Optamos por chamar aqueles que estão sempre conosco, que conhecem a nossa história. Não chamei muitos amigos que gosto, mas que não estão tão próximos. Não foi algo apenas em relação à família. Chamei só os parentes que se fazem presentes”, explicou Lara Cristina ao portal G1.

A jovem contou ainda que convidou os pais, o irmão, a avó, tias e outros familiares próximos. Ainda segundo o depoimento da agora casada ao portal de notícias, ela desaprovou a reação dos parentes. “Eles sabem por que não foram convidados, o áudio é bem autoexplicativo. Estavam mais preocupados com a festança do que em comemorar nossa felicidade.”, apontou Lara.

Nos comentários do vídeo, os usuários apoiaram a decisão de Lara. “Casamento é importante demais pra chamar parente por conveniência e educação”, disse uma internauta. “Os áudios e a forma que falam são autoexplicativos do porque não chamou eles”, pontuou outro usuário.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)