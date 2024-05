Noiva cobra taxa de R$ 50 para convidados do casamento e é criticada na web; entenda

Nos Estados Unidos, uma noiva de Utah foi criticada por cobrar uma taxa de US$ 10 por convidado em seu casamento, o equivalente a pouco mais de R$ 51. O relato foi compartilhado pela própria noiva, de 23 anos, na rede social Reddit.

Ela explicou que decidiu realizar uma cerimônia "pequena", com 20 convidados, em um parque natural de cânions. No entanto, para acessar o local, cada visitante deve pagar uma taxa de US$ 10. “Assim, nossos convidados terão que pagar US$ 10 para entrar no cânion. Informamos essa taxa nos convites”, detalhou.

Ao receber o convite pelo correio, a irmã da noiva não aceitou a cobrança. “Ela ficou furiosa por ter que pagar para ir ao casamento”, descreveu. Segundo a noiva, a irmã a criticou duramente, chamando-a de “muquirana”.

Além da taxa de entrada, a irmã questionou outras decisões da noiva, como pedir que os convidados levassem suas próprias cadeiras e postar o link da lista de presentes nas redes sociais, apesar de ter convidado apenas 20 pessoas para a celebração.

Nos comentários da publicação, muitos usuários apoiaram a irmã e condenaram a atitude da noiva. “Você me perdeu ao postar seu registro nas redes sociais, pedindo presentes de pessoas que não foram convidadas. Isso é brega. Esse cânion claramente não foi feito para ser um local de casamento. O mínimo que você pode fazer é pagar as taxas de entrada das pessoas”, comentou um usuário.

Outro criticou: “Parece que jovens de 22 e 23 anos não têm dinheiro para um casamento. Talvez devessem esperar até terem uma situação financeira mais estável para se casar”.

Uma pessoa que também se casou em um parque com ingresso relatou uma solução diferente. “Minha noiva e eu enviamos os convites junto com os ingressos do parque, que pagamos antecipadamente. Não é tão difícil. Não cobre dos seus convidados”.