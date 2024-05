VÍDEO: Noiva de Capitão Poço viraliza após distribuir doces de seu casamento em academia

Uma noiva viralizou nas redes sociais após entrar em uma academia e distribuir doces de sua festa de casamento para as pessoas que estavam malhando em Capitão Poço, na região nordeste do Pará. A cena ocorreu na última sexta-feira (24) e foi gravada por uma câmera de segurança do local. As gravações foram compartilhadas nas redes sociais da própria academia e mostram a noiva entregando os doces aos alunos.

Samela Paola, de 24 anos, contou que a festa foi uma celebração mais simples, com a participação de apenas um grupo de familiares. Enquanto estava na frente do local da festa, algumas mulheres acenaram para a noiva da janela, e foi então que surgiu a ideia de distribuir os doces.

"Tinha muito doce e meus convidados já tinham levado bastante, então resolvi distribuir e foi alegria da galera. Ainda cheguei a brincar: 'olha, vou tirar vocês agora do foco, só um docinho não faz mal. Açúcar também é energia' e eles começavam a rir e foi bem divertido", disse a noiva.

Samela ainda contou com a ajuda da filha do casal e da fotógrafa que ainda chegou a capturar algumas imagens do momento inusitado. O casal está junto há 7 anos e resolveu oficializar a relação com a festa de matrimônio.