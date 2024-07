VÍDEO: Cachorro é flagrado comendo lata de leite Ninho em pó e viraliza na web

Um vídeo que mostra um cachorro sem raça definida comendo uma lata de leite Ninho em pó viralizou nas redes sociais, arrancando muitas risadas dos internautas. No vídeo, a dona de Spike, indignada, questiona o animal: "Por que você faz isso, Spike? Por que você tem o dom de roubar coisas?", enquanto o cãozinho continua tranquilamente devorando o leite em pó, aparentemente sem se importar com os sermões da dona.

"Eu não sei como o Spike conseguiu abrir a lata de leite Ninho", questiona a dona no vídeo. "Por que você não cansa dessa vida de ficar roubando as coisas? Você não passa fome, filho?", diz ela, indignada com a bagunça feita pelo animal.

VEJA MAIS

Cães podem comer leite em pó?

Embora a cena tenha feito sucesso nas redes sociais, é importante lembrar que cães não podem e não devem ingerir leite em pó. A ingestão pode causar reações gastrointestinais como vômitos, diarreia, gases e dor abdominal.

O leite em pó, por ser a bebida láctea desidratada, possui uma concentração de lactose ainda maior que o leite tradicional. Por isso, ele não deve ser oferecido puro ao seu pet.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)