Cachorro inventa técnica para não encostar no chão e proteger as 'bolas' do frio; vídeo

O frio não perdoa ninguém, nem mesmo os peludos. Um vídeo que viralizou no TikTok mostra a engenhosidade de um cachorro que encontrou uma maneira peculiar de não encostar totalmente no chão gelado e proteger suas "bolinhas" do frio.

Nas imagens, o cachorrinho deita no chão, mas com um detalhe importante: ele levanta o bumbum, deixando a região a milímetros do solo. Essa estratégia garante que seus "ovinhos" fiquem protegidos do frio.

O vídeo foi compartilhado por Christiano Sousa no TikTok, que na legenda escreveu: "E o cachorro do meu amigo que senta no chão sem encostar a sacola por causa do frio". A postagem rapidamente viralizou, com milhares de curtidas e comentários. "Ele tá fazendo prancha", comentou um usuário. "A pose ficou igual a da Esfinge", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)