VÍDEO: Humorista viraliza simulando latido de cachorro de famosos

O humorista Marcos Rossi viralizou em um vídeo onde imita o latido de cachorro de políticos e celebridades, entre eles o presidente Lula, Bolsonaro e Silvio Santos. A imitação de Raul Gil, entretanto, foi a que mais gerou reações, levando o vídeo a ser um dos mais comentados na rede social X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (6).

“Se os famosos fossem cachorros”, diz a legenda. No vídeo, o ator e humorista imita o latido de um cachorro com a voz de cada famoso. Além do comediante não segurar nas risadas, é possível ver a pessoa que está filmando rindo bastante. Confira o vídeo:

VEJA MAIS

"A parte do Raul Gil mata qualquer um", disse um internauta. “Esse é o tipo de conteúdo que eu quero”, apontou outro. Ainda nos comentários do post, o dublador Wendel Bezerra brincou: “Caraca, já posso me aposentar”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)