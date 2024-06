Trend: Jovem Dionísio viraliza nova música e famosos gravam ao som de 'Tô bonitinho'

Bruno Gagliasso, Juliana Paes e até o mexicano Christian Chávez, ex-RBD, se renderam a nova tendência queridinha da internet: mostrar o look ao som de 'Tô bonitinho'. O viral mais recente da banda independente Jovem Dionísio já ta na mente, na boca e na ponta dos dedos dos usuários da internet.

O refrão-chiclete “Aaaah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho! Já vesti não sei o quê e botei meu cabelinho de frente...” ganhou o Instagram e principalmente o Tik Tok. A quantidade de vídeos que “To bem” já embalou na web também surpreende, foram 550 mil vezes na primeira rede citada e na segunda 186 mil, até o dia 04 de junho.

Mesmo sem serem bons com as redes sociais, este é o segundo viral do Jovem Dionísio, em 2022 eles estouraram com “Acorda, Pedrinho”.

"A gente não esperava essa parada toda. Até porque a trend que a galera vem fazendo não foi motivada por nós. A nossa única motivação era lançar uma música dançante, e parece que está dando certo", disse o vocalista Bernardo Pasquali, ao Extra.

Na verdade "Tô Bonitinho" se chama "Tô Bem" e terá um clipe lançado nesta quarta-feira (05). A canção nasceu de uma costura de ideias e referências, mas o grupo diz não ter o segredo para agradar o público.

" A gente estava procurando como referência fazer algum material mais 'gritado' (como é a parte do 'Cê reparou que eu me arrumei? Tô bonitinho...'). A gente tinha lançado até então músicas mais cantadas. E o intuito era fazer todo mundo dançar com isso", conta Gabriel.