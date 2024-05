Paraense recria famosa frase de Machado de Assis e viraliza: ‘Ao tapuru que roeu as frias carnes'

Após ter sido narrada no sotaque carioca, a famosa dedicatória do livro “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, agora, ganhou uma versão paraense. “Ao tapuru que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver depois que levei o farelo, dedico, esta marcante saudosa memórias póstumas”, disse o professor de geografia, Ruan Vilhena, responsável pelo conteúdo. Na legenda, ele brincou: “se Machado de Assis fosse de Belém/belenense”. O vídeo já ultrapassa as 8 mil curtidas no TikTok e viralizou.

Várias internautas comentaram achar engraçado como o professor de geografia narrou a célebre frase inicial do livro. “‘Tapuru’ é muito nortista mesmo”, apontou uma. “A melhor versão do Pará até agora”, disse uma segunda.

O meme começou a ganhar força na internet narrado no sotaque da influenciadora Baueny Barroco. O áudio de Baueny já foi replicado por diversas contas, que brincam com a leitura de "Memóriax Póstumax de Braix Cubax". Até a apresentadora carioca Maria Beltrão entrou na trend. "Eu no meu dia menos carioca", escreveu a jornalista.