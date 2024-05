VÍDEO: Cachorro abraça perna de veterinária após resgate no Rio Grande do Sul

Um gesto simples emocionou uma equipe de voluntários de Santa Catarina que atuam no resgate de animais em áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Um cachorro, resgatado das águas em Canoas, retribuiu o cuidado recebido abraçando a perna de uma veterinária que o atendia. O vídeo do momento, registrado no sábado (11), rapidamente viralizou e comoveu a web.

A veterinária, que integra a equipe da prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, havia chegado ao Rio Grande do Sul no dia anterior. Ela se encontrava em um abrigo que acomoda mais de 400 animais resgatados das inundações, quando o cachorro se aproximou e abraçou sua perna. A cena, presenciada por outros voluntários, foi registrada e compartilhada nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.

Desde o início das cheias, há duas semanas, mais de 10 mil animais já foram resgatados no estado. Os animais que estão nos abrigos estão sendo reencontrados por seus donos aos poucos. No entanto, muitos precisaram ser deixados para trás, pois as primeiras embarcações de resgate não os permitiam a bordo.

Mais de duas milhões de pessoas já foram afetadas pelas fortes chuvas, que causaram quase 150 mortes no Rio Grande do Sul.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)